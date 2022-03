Águias preparam "apoio humanitário em prol do povo ucraniano"

JN Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube da Luz anunciou que está em marcha uma campanha, "com ampla mobilização nacional", através da Fundação Benfica.

O Benfica vai juntar-se à enorme onda de apoio para com a Ucrânia, na sequência da invasão russa, e está a preparar uma campanha alargada capaz de prestar apoio nas mais variadas vertentes.

Através do site oficial, o clube informou, esta terça-feira, "que tem vindo a preparar, através da sua Fundação, uma campanha integrada de apoio humanitário em prol do povo ucraniano, que prevê uma ampla mobilização nacional".

O comunicado esclarece que o plano "contará com diferentes componentes e com um calendário previsto para atuar na assistência humanitária de emergência, mas também através de colaboração ao nível do acolhimento de refugiados".

Os detalhes da operação serão anunciados a partir de amanhã, sendo certo que haverá "diferentes formas de ajuda a que os portugueses se poderão associar".