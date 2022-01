Águias querem mais foco na formação

Rui Farinha Hoje às 21:54 Facebook

Face à saída de Jorge Jesus e à entrada de Nélson Veríssimo, os encarnados têm em mente apostar em força na formação do Seixal, apurou o JN.

É uma das missões atribuídas ao responsável que conhece bem as categorias jovens, tendo também em conta que era, até há duas semanas, o técnico da equipa B, que lidera, neste momento, a Liga 2.

O plantel conta com vários elementos formados no clube, casos de Morato, Diogo Gonçalves, Ferro, Gedson, Tomás Araújo, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos, e a SAD deseja que os jovens tenham mais impacto na equipa do Benfica. Sem esquecer, naturalmente, a ligação com os mais experientes, algo que os encarnados não pretendem descurar na filosofia de contratações. Para já, o objetivo é encurtar o plantel, sendo que Ferro e Gedson devem ser emprestados.