Águias retiram número 10 em homenagem a Chalana

O Benfica anunciou que vai retirar a camisola número 10, em 2022/23, como forma de homenagear Fernando Chalana. O emblemático jogador será homenageado no relvado do Estádio da Luz, no próximo dia 12 pelas 15:30 horas.

De acordo com o emblema encarnado, a cerimónia "será aberta a todos os que queiram marcar presença no último adeus ao Pequeno Genial, estando toda a nação benfiquista convidada para prestar tributo" a quem "se consagrou como uma das maiores figuras do futebol português".

O Benfica acrescenta ainda que o velório de Chalana decorrerá entre as 19 e as 22 horas de quinta-feira e na sexta-feira de manhã, na Basílica da Estrela. O funeral será no Cemitério do Alto de São João, onde terá lugar a cremação numa cerimónia restrita à família do ex-jogador.

O número 10 será retirado nesta temporada, como forma de homenagem a Fernando Chalana.