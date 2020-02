Águias seguram promessa da formação

Hoje às 19:49 Facebook

Paulo Bernardo iniciou o percurso desportivo nas escolas do Benfica e é visto como um potencial jogador para a equipa principal a curto prazo.

Paulo Bernardo, médio internacional português sub-19, prolongou a ligação ao Benfica até 2024.

"Paulo Bernardo iniciou o seu percurso desportivo nas escolas de futebol do clube no Estádio da Luz e percorreu todos os escalões de competição até ao momento, estando há mais de uma década no Benfica", salientam as águias, em comunicado publicado no site oficial.

Esta época, o médio, de 18 anos, tem vindo a ser utilizado sobretudo na equipa de sub-23, embora também já tenha jogado pelos juniores e pela equipa B.

"O meu objetivo mais alto, comum a todos os jogadores jovens do Benfica, é chegar à equipa principal", disse Paulo Bernardo.