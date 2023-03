Águias só abrem mão dos golos de Gonçalo Ramos por 120 milhões

Luís Antunes Hoje às 09:48 Facebook

As boas exibições, subida e ascensão vertiginosa de Gonçalo Ramos na presente temporada motivaram uma natural redefinição do valor e expetativa das águias perante o mais que provável assédio de clubes no final da época. A SAD, sabe o JN, entende que o montante referência de uma eventual negociação andará na linha da cláusula de rescisão: 120 milhões de euros. Uma estratégia semelhante à que foi adotada com Enzo Fernández, na anterior janela de mercado.

Gonçalo Ramos é o melhor marcador dos encarnados, com 24 golos, e tem subido a cotação no plano internacional, não só pela imagem concedida no Mundial do Catar (três golos), como também pelos jogos na Liga dos Campeões, onde já marcou em sete ocasiões, num cenário que abrange a fase de qualificação.

O futebolista tem contrato até 2025 (renovou em 2020) e alimenta a expectativa de melhorar o vínculo. PSG, Manchester United, Newcastle e Bayern de Munique são emblemas associados ao avançado que começou a época como uma das unidades que o clube admitia transacionar por um valor nunca inferior a 40 milhões de euros. O presidente dos encarnados, Rui Costa, chegou a rejeitar, nesta fase, uma proposta superior a 30 milhões. A confiança de Roger Schmidt e o rendimento, na vertente interna e externa, inclusive a participação no Mundial, elevou a cotação do futebolista para outro patamar. Na linha da aposta na vertente desportiva, Rui Costa travou a possibilidade de saída em janeiro. Mesmo depois da paragem, o atacante continuou com fome de golos e a evidenciar uma qualidade inequívoca. Um processo que pode ainda transformar-se numa escalada épica, devido à presença na fase adiantada da Liga dos Campeões e que leva o emblema da Luz a fixar a fasquia naquele patamar.