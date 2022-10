Águias Sport de Gaia: Aposta no ouro da casa para chegar ao topo

Águias Sport de Gaia estreia-se no futebol federado, após anos a construir uma equipa com base na formação

Crescimento sustentado. Esta é a expressão que melhor descreve o projeto do Águias Sport de Gaia, que este ano começou a aventura no futebol federado e participa na 2.ª Divisão Distrital da A. F. Porto (série 1), com um plantel quase exclusivamente formado por atletas oriundos da formação do emblema gaiense.

Tudo começou há cerca de três anos com a criação da equipa de sub-23, programada para servir de rampa de lançamento para os seniores. Contudo, a falta de competitividade tornou este espaço demasiado pequeno para a ambição do clube, que se meteu entre os mais velhos com a matéria-prima disponível. "Somos uma equipa muito jovem, com atletas que conheço desde a adolescência. Numa reportagem chamaram-lhes "a prata da casa", mas eu digo que são o ouro da casa", explica o treinador Pedro Santos, que subiu desde a formação com o resto do plantel. Para ilustrar a vontade de fortalecer este grupo, que se conhece há algum tempo, o técnico conta um exemplo da pré-época. "Fizemos treinos abertos e vieram 80 atletas. Fiquei com três e mandei muitos bons jogadores embora, porque é nestes que tenho confiança", assegura.