Águias têm recorde de pontos na mira

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 07:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica estabelecerá novo máximo de pontos (89) conquistados pelo clube no campeonato se ganhar os dois últimos jogos.

O Benfica saiu de Portimão com os três pontos, uma mão cheia de golos e níveis de confiança reforçados para o dérbi com o Sporting, em Alvalade, no próximo domingo, dia 21. O triunfo deixou as águias com o título à vista e um novo recorde de pontos do clube na mira, meta que só atingirá se ganhar nas duas últimas jornadas.

O conjunto orientado por Roger Schmidt soma 83 pontos no campeonato à entrada para a 33.ª jornada. Com seis pontos ainda em disputa, os encarnados, caso vençam os dois encontros em falta, podem atingir a marca dos 89 pontos, ultrapassando os 88 amealhados pelo clube na época 2015/16, sob o comando técnico de Rui Vitória, registo que passaria a constituir o segundo melhor de sempre na competição.