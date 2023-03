Águias travadas pela União de equipa corajosa

Rui Almeida Santos Hoje às 23:04 Facebook

Campeão caiu em Oliveira de Azeméis. Hoje há clássico, no Dragão, entre F. C. Porto e Sporting.

Praticamente dois anos depois, a Oliveirense voltou a derrotar o Benfica em jogos oficiais. As águias até dispuseram da maior vantagem de todo o encontro, oito pontos (6-14) ainda no período inicial, e passaram grande parte do primeiro tempo na frente do marcador, mas foram para o intervalo em desvantagem (38-37).

O conjunto de Oliveira de Azeméis manteve-se dentro do jogo até aos instantes finais, onde sobressaiu a frieza de Malcolm Richardson, que converteu três lances livres que colocaram os locais a vencer por 70-68. Com 14 segundos para se jogar, o Benfica ainda dispôs de dois ataques para evitar o desaire, mas Broussard falhou um lançamento longo e Ivan Almeida não conseguiu afundar num ressalto.

Ainda no Grupo A, a Ovarense ganhou, nos Açores, ao Lusitânia (72-66) e consolidou o quinto lugar.

No Grupo B, V. Guimarães e Esgueira venceram Imortal (91-89) e Desp. Póvoa (83-78 após prolongamento) e deixaram ao rubro a corrida pelos dois primeiros lugares, que valem uma vaga no play-off. Vimaranenses, aveirenses e algarvios estão igualados no segundo posto, a dois pontos dos poveiros, que lideram.