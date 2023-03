Águias vão a teste nos Arcos antes do clássico

Nuno A. Amaral Hoje às 10:35 Facebook

Águias procuram acelerar o voo para o título em Vila do Conde, no início de um ciclo de jogos muito intenso.

Após a paragem para as seleções, o Benfica joga domingo no estádio do Rio Ave, à procura da décima vitória seguida no campeonato e de dar mais um passo rumo a um título que parece inevitável, em função do enorme avanço da equipa da Luz sobre a concorrência. A partida de Vila do Conde abre uma série de jogos de grande intensidade para as águias, antecedendo o clássico da próxima semana com o F. C. Porto e os duelos da Champions com o Inter, que podem valer a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões.

Para o Rio Ave, esta é uma oportunidade de voltar a fazer furor na competição, sete meses depois da vitória em casa sobre o F. C. Porto, numa altura em que a equipa orientada por Luís Freire ocupa um magnífico oitavo lugar da tabela, sem qualquer tipo de sobressalto no objetivo da permanência.