Águias voam para final 8 da Champions

Benfica e Barça seguem para a fase a eliminar da Liga dos Campeões. F. C. Porto tem apuramento bem encaminhado.

O Benfica garantiu uma vaga na final 8 da Liga dos Campeões ao derrotar a Oliveirense (4-2) para o Grupo A. Igualmente apurado está o Barcelona, líder do Grupo C, no qual o Valongo salvou um ponto no pavilhão do Forte dei Marmi (3-3), com quem partilha o segundo lugar. A equipa portuguesa perdia por 3-0 ao intervalo.

O F. C. Porto ainda esteve em desvantagem em Itália, mas acabou por bater o Sarzana, por 7-3, e lidera o Grupo B, a par do Trissino.

Ao derrotar o Saint-Omer (4-3), o Óquei de Barcelos tirou partido do empate entre os comandantes do Grupo D, Reus e Sporting (2-2). Os leões anularam uma desvantagem de dois golos na reta final do encontro.