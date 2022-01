Águias voltam aos triunfos e leões estão mais perto

Rui Farinha Hoje às 22:18 Facebook

João Mário e Grimaldo apontaram os golos dos encarnados frente aos pacenses, que jogaram com menos um elemento na segunda parte devido à expulsão de Denilson

A exibição não foi vistosa, persistiram lacunas coletivas, mas o Benfica voltou, ontem, às vitórias e está mais próximo do Sporting, o segundo classificado. O triunfo, por 2-0, frente ao Paços, foi abrilhantado com um golo de Grimaldo de fora de área, que acalmou a equipa na segunda parte, após o tento inagural de João Mário em cima do intervalo.

Marcada pela expulsão de Denilson nos descontos do primeiro período, que deixou os pacenses reduzidos a dez, a partida teve curiosamente um Benfica mais organizado e sereno até ficar em superioridade numérica. A equipa criou várias oportunidades de golo claras que foram desperdiçadas à vez pelos avançados de serviço, Gonçalo Ramos e Seferovic.