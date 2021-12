Aí está o clássico que define quem tem o Natal doce ou amargo

Nuno A. Amaral Hoje às 13:59 Facebook

Duelo surge no meio da incerteza sobre futuro de Jorge Jesus, que não estará no banco, tal como Conceição

Sem os treinadores principais nos bancos, nem certezas quanto à continuidade de Jorge Jesus na Luz, eis um daqueles clássicos que deixam o país futebolístico em suspenso. Num Dragão com lotação esgotada, a fazer lembrar os tempos pré-pandemia, e logo numa altura em que a mesma voltou em força, F. C. Porto e Benfica defrontam-se para o primeiro de dois duelos no espaço de uma semana, com um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal em jogo.

Para Vítor Bruno e João de Deus, os adjuntos que voltam a assumir papéis principais, há soluções com fartura em plantéis próximos da máxima força. Do lado portista, Pepe está apontado ao onze, depois de ter passado os últimos dias a recuperar da lesão muscular que o obrigou a ser substituído no jogo com o Braga, há semana e meia. A confirmar-se a titularidade do capitão no eixo da defesa, a maior dúvida na equipa de Sérgio Conceição será a presença de um terceiro médio junto a Uribe e Vitinha (Grujic e Sérgio Oliveira são opções) ou de dois avançados em simultâneo, neste caso Evanilson e Taremi.

No Benfica, André Almeida deverá voltar a fazer parte da defesa a três, ao lado de Otamendi e Vertonghen, e o grande ponto de interrogação reside no ataque, faltando saber se Jesus vai manter Yaremchuk no ataque, no apoio aos indiscutíveis Rafa e Darwin, com Seferovic à espreita.

Certo é que, para uma das equipas, o Natal vai ser amargo, mesmo sabendo que de hoje a uma semana (dia 30) haverá oportunidade de redenção no duelo do campeonato, então para alegrar o "réveillon". Fora da Taça da Liga e eliminado da Champions, o F. C. Porto tem na Taça de Portugal uma prova importante, enquanto o Benfica, ainda em todas as frentes, procura a estabilidade que as notícias da eventual saída de Jorge Jesus para o Flamengo têm tornado impossível.

Os dragões têm um jejum de vitórias em clássicos para quebrar (vão em cinco empates seguidos, dois com o Benfica e três com o Sporting), ao passo que as águias procuram acabar com uma série de seis jogos sem ganhar ao F. C. Porto.