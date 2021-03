Ainda há uma luz ao fundo do túnel para a competição jovem

S.E.T. Hoje às 10:59 Facebook

Twitter

Partilhar

No plano do Governo sobre o regresso progressivo das várias modalidades aos treinos e à competição (ver quadro) não há, para já, nenhuma indicação clara nem qualquer certeza sobre o retorno dos escalões jovens à competição, ainda esta época. Mas segundo apurou o JN junto de fonte governamental, há, contudo, uma esperança para que o desporto de formação possa voltar a competir, embora tudo dependa da evolução da pandemia nas próximas semanas e também da aprovação da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O nosso jornal apurou ainda que se esse regresso for validado será feito num regime muito específico. Ou seja, tendo em conta que a época desportiva está muito perto do fim e já não haveria tempo para calendarizar os jogos dos diversos campeonatos e das várias modalidades, é muito provável que, se houver competição, esta seja feita em regime de torneios. Mas, mais uma vez, este cenário depende da vontade da DGS e da evolução da pandemia. O JN questionou fonte oficial da DGS sobre o regresso das competições jovens e não obteve resposta até à hora do fecho desta edição.

Saúde prejudicada