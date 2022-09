Ainda não foi desta que Ronaldo se estreou a marcar

Numa situação pouco usual, Cristiano Ronaldo ainda não conseguiu celebrar nenhum golo, ao sexto jogo oficial da temporada. Nesta partida o Manchester United perdeu na receção à Real Sociedad e o português até viu um golo ser anulado.

Após uma primeira parte bastante dividida, onde Cristiano Ronaldo até introduziu a bola na baliza dos espanhóis, de cabeça, mas em posição irregular, foi na segunda metade que o jogo ficou interessante.

A Real Sociedad abriu o marcador aos 59 minutos, por Méndez, o que obrigou os 'red devils' a adotar uma postura bastante ofensiva, contrariada por uma organização defensiva exemplar dos bascos.

O perigo rondou várias vezes a baliza de Remiro, mas faltou sempre clarividência para celebrar o golo que daria o empate ao Manchester United.

Esta época, onde Ronaldo se viu no meio de uma grande novela de mercado, está a ser bastante atípica uma vez que CR7 ainda não conseguiu fazer o gosto ao pé, ao contrário do que é habitual no goleador português.