Ajax atento a Toni Martínez

Segundo o diário espanhol As, o Ajax, eliminado pelo Benfica da Liga dos Campeões, tem o atacante espanhol do F. C. Porto nas lista de potenciais reforços, salvaguardando o forte assédio a Haller.

De acordo com a notícia oriunda do país vizinho o perfil de Toni Martínez agrada pela semelhança com o do goleador costa-marfinense, que tem 32 golos marcados, em 34 partidas disputadas em 2021/22.

Contudo os neerlandeses não terão a missão facilitada, caso queiram avançar com as negociações, pois o avançado portista tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões.

Esta temporada Toni Martínez tem seis golos, em 31 jogos.