Ajax confirma Francisco Conceição até 2027

Francisco Conceição assinou até 2027 pelo campeão dos Países Baixos, Ajax. O jovem avançado, de 19 anos, vai vestir a camisola 35 nos neerlandeses.

Contratado ao F. C. Porto por cinco milhões de euros, correspondentes à cláusula de rescisão que estava estipulada no seu contrato com os dragões, Francisco Conceição foi, hoje, apresentado como reforço do Ajax.

Antes de rubricar o vínculo que irá ligar ao campeão neerlandês até 2027, o internacional sub-21 conheceu os novos companheiros de equipa, no treino desta manhã.

Em Amesterdão, Francisco Conceição vai vestir a camisola 35.