Ajax derrete troféu de campeão e oferece "estrelas" aos adeptos

O clube dos Países Baixos, que conquistou o título de campeão holandês este ano, decidiu premiar os adeptos com o próprio troféu. Para isso, o Ajax derreteu a taça e transformou-a em milhares de estrelas.

As 42 390 pequenas estrelas serão enviadas pelo correio aos sócios com lugar cativo no estádio Johan Cruyff Arena, a "casa" do clube da cidade de Amesterdão. "Um pedaço de vitória. Um pedaço de história. Um pedaço do Ajax. Literalmente. Para ti", escreveu o Ajax nas redes sociais.

A vitória do campeão holandês fez-se este ano, à semelhança do que aconteceu um pouco por todo o Mundo, sem adeptos nas bancadas. Contudo, o apoio do público foi igualmente sentido, e por isso, o Ajax derreteu o troféu para felicitar e agradecer à massa associativa.

"Quando ganhámos, dedicámos o título aos adeptos e partilhá-lo desta forma mostra isso realmente", disse Edwin van der Sar, antigo guarda-redes da equipa e membro atual da direção do clube.

Também um antigo jogador do Ajax associou-se à iniciativa: Marc Overmars é visto no vídeo promocional a transportar as estrelas pelas ruas de Amesterdão.

Após derreterem o troféu de campeão, a Federação Holandesa de Futebol entregará outro exemplar ao clube, para que possa ser colocado no museu e exibido em outros eventos.