Ajax e Daley Blind chegam a acordo para a rescisão do contrato do defesa

Depois de ter sido sempre titular pelos Países Baixos no Mundial do Catar, Daley Blind rescindiu, por mútuo acordo, o contrato que o ligava ao Ajax.

Daley Blind chegou a acordo com o Ajax para rescindir o contrato que o ligava ao clube de Amesterdão até ao final da temporada.

"Chegámos a um acordo com o Daley (Blind) para rescindir o contrato. Espero que ele encontre outro clube para encerrar a sua carreira de sucesso. Decidimos também marcar um jogo na Arena (de Amesterdão), para ele se poder despedir dos adeptos", revelou Edwin van der Sar, CEO do Ajax, ao sítio oficial do clube.

Daley Blind, filho do antigo internacional neerlandês Danny Blind, regressou ao Ajax em 2018, depois de uma experiência no Manchester United que durou quatro temporadas.

Esta época, o lateral participou em 19 partidas pelo clube de Amesterdão, tendo feito duas assistências.

Aos 32 anos, o internacional pelos Países Baixos, que foi titular nas cinco partidas disputadas pela seleção neerlandesa no Mundial do Catar, fica livre para definir o futuro.