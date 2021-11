Ajax qualifica-se e fica à espera de Sporting ou Dortmund

JN/Agências Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ajax, com o costa-marfinense Sebastian Haller em forma espetacular, ganhou esta quarta-feira na Turquia ao Besiktas, por 2-1, e garantiu o primeiro lugar do Grupo C da Liga dos Campeões, ficando à espera do Sporting ou do Borussia Dortmund nos oitavos de final.

A formação holandesa continuou em Istambul um percurso perfeito na prova, com dois golos de Haller, que entrou ao intervalo e ainda teve tempo de virar o marcador para a vitória no Ajax.

Com mais estes dois golos, o costa-marfinense chegou aos nove golos e igualou o polaco Robert Lewandowski, do Bayern Munique, no topo da lista dos melhores marcadores, nas cinco jornadas já disputadas na fase de grupos.

Para o Besiktas, é o fim da linha europeia e o último jogo será mesmo só para cumprir calendário, já que permanecem sem pontuar.

O argelino Rachid Ghezzal abriu o marcador, aos 22 minutos, de grande penalidade, levando o Besiktas para o intervalo em vantagem.

O técnico Erik ten Hag avançou para alterações na sua equipa logo ao intervalo e lançou no jogo o poderoso Haller, que viria mesmo a ser a chave do sucesso, com dois golos.

Ambos os tentos do goleador foram apontados a passe de argentinos - primeiro, aos 54, foi Nicolas Tagliafico e depois, aos 69, foi Lisandro Martínez.

PUB

Com 15 pontos, o Ajax ganhou o grupo e para o segundo lugar ainda correm Sporting e Borussia Dortmund, ambos com seis pontos, que jogam esta noite em Alvalade.

Dois golos do bósnio Edin Dzeko, aos 61 e 67, permitiram ao Inter derrotar o Shahktar Donetsk no estádio Giuseppe Meazza e saltar para a frente do grupo D.

Os milaneses ficam à espera do resultado do Sheriff-Real Madrid, em Tiraspol, para saberem se podem fazer já a festa do apuramento.

O Inter está agora com dez pontos, mais um que Real Madrid e quatro que o Sheriff. Só com um ponto até ao momento, o Shakhtar Donetsk já não foge ao último lugar.