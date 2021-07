Ajax "rouba" capitão ao Feyenoord

Bernardo Monteiro Hoje às 19:41 Facebook

Os holandeses do Ajax contrataram Steven Berghuis, capitão do Feyenoord. O extremo holandês foi a referência ofensiva do emblema dos Países Baixos nas últimas temporadas e vai reforçar o já bem apetrechado plantel da equipa de Amsterdão.

Berghuis foi contratado por quatro milhões de euros e assinou um contrato válido até à temporada 2024/25. Na época passada, o número 10 do Feyenoord cumpriu 41 partidas, nas quais marcou 21 golos. O extremo teve uma fantástica passagem pelo emblema de Roterdão, tendo conseguido um registo total de 199 jogos, nos quais apontou 87 golos e 64 assistências, em cinco anos.

Internacional A pelos Países Baixos, equipa que esteve presente no último Europeu, Berghuis cumpriu quase toda a carreira no país natal, à exceção de uma curta passagem pelos ingleses do Watford. Twente, Venlo e AZ Alkmaar foram os outros emblemas por onde o virtuoso extremo, de 29 anos, passou durante a carreira.

Estas foram as primeiras palavras do novo reforço do Ajax: "É importante para o meu desenvolvimento. Quando decidi escolher um novo clube, para além do desenvolvimento, olhei para a combinação entre lutar por títulos, jogar na Liga dos Campeões e jogar na seleção. Acho que no Ajax isso tudo coincide", afirmou Berghuis.

Quem não gostou muito desta notícia foram os adeptos da equipa de Roterdão, havendo já relatos de camisolas queimadas com o número 10 de Berghuis estampado nas costas.