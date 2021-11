Ajax suspende venda de bilhetes para jogo com o Sporting

JN/Agências Hoje às 16:40 Facebook

O Ajax suspendeu, esta segunda-feira, a venda de bilhetes para os próximos jogos devido ao confinamento parcial para combater a pandemia de covid-19, medida que pode afetar o jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões.

"As novas medidas anunciadas na sexta-feira também afetam o futebol. Como ainda é incerto a forma como serão disputadas as partidas, o Ajax decidiu interromper a venda de bilhetes", escreveu o clube holandês em comunicado.

O confinamento parcial foi decretado por um período de três semanas e, caso não seja renovado, não estará em vigor em 7 de dezembro, a data da visita dos campeões portugueses a Amesterdão para a sexta e última jornada do grupo C da Champions.

A equipa holandesa, que na primeira jornada da poule venceu em Alvalade por 5-1, explica que a venda de bilhetes para o jogo com os leões "pode ser retomada assim que se souberem mais pormenores sobre as medidas do confinamento".

"Caso a partida seja disputada sem público, os portadores de bilhetes serão reembolsados", esclarece o clube, que suspendeu a venda de bilhetes para os encontros das próximas três semanas, que poderão ser disputados à porta fechada.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, anunciou um confinamento parcial de três semanas para combater um número recorde de casos de covid-19 no país.

Numa conferência de imprensa em Haia, Rutte classificou a nova série de medidas de combate à pandemia de covid-19 como "um grande golpe de algumas semanas, porque o vírus está por todo o lado, em todo o país, em todos os setores e atingindo todas as faixas etárias".