AJM F. C. Porto conquista segunda supertaça seguida

O AJM F. C. Porto conquistou esta sexta-feira, pelo segundo ano consecutivo, a Supertaça feminina de voleibol, ao bater o Porto Vólei 2014, por 3-0, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

O Porto Vólei, vencedor da fase de qualificação - Série Única, ofereceu resistência apenas no início segundo parcial, quando liderou o marcador pela primeira vez num breve período de tempo (2-3, 3-4 e 4-5).

Vencedora da Taça de Portugal 2020, a AFM FC Porto dominou todo o encontro e mostrou melhores argumentos sob todos os aspetos, impondo-se claramente nos três parciais por 25-17, 25-12 e 25-15.

O Porto Vólei reagiu bem à demonstração de força que a AJM procurou exibir desde cedo e conseguiu manter-se perto no marcador (7-5) graças a um despenho defensivo que iria perder daí até ao fim desde parcial e, com mais clareza, nos "sets" seguintes. De forma segura, a AJM FC Porto fechou o primeiro parcial por 25-17.

O segundo "set" mostrou um Porto Vólei determinado a dar luta na fase inicial e a perder fulgor rapidamente, com dois serviços e um erro junto à rede que permitiram à AJM F. C. Porto, mais regular, transformar um 7-7 num 11-7 a seu favor e ganhar velocidade para selar este parcial por 25-12.

A ganhar por 2-0 e confiante, a ​​​​​​​AJM F. C. Porto confirmou a sua superioridade no terceiro e último parcial, fazendo valer a sua capacidade rematadora e defensiva ante um Porto Vólei que cometeu muitos erros, no serviço e não só, e quase nunca mostrou armas suficientes para travar o opositor.