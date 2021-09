AJM/F. C. Porto vence Leixões e conquista terceira Supertaça consecutiva

JN/Agências Hoje às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A AJM/F. C. Porto venceu, este sábado, o Leixões por 3-0 e conquistou pela terceira vez consecutiva a Supertaça de voleibol feminino, num encontro disputado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

O equilíbrio foi notório entre as duas formações nos dois primeiros parciais, mas a eficácia das campeãs nacionais acabou por fazer a diferença, fechando o primeiro set com 25-21 e o segundo com 25-20.

No derradeiro parcial, foi notória a diferença no estado anímico das matosinhenses, enquanto o ataque das portistas quis resolver rapidamente a discussão, acabando por vencer por 25-13.

Depois de um início de parada e resposta, as leixonenses chegaram à vantagem com um 6-5, mas a forte reação das portistas virou o marcador para 11-6, aumentando para 17-10 e apesar de um ligeira recuperação leixonense, as campeãs nacionais fecharam o primeiro set com 25-21 no marcador.

O equilíbrio entre as duas formações foi ainda mais notório no segundo set' com o Leixões a conseguir ter dois pontos de vantagem, mas que eram prontamente recuperados pela AJM/F. C. Porto, numa tendência que começou nos 9-7 e durou até aos 19-18 a favor das portistas, no seguimento de um desconto de tempo pedido por Carlos Carreño.

O técnico parece ter acertado no momento, já que a equipa saiu do descanso muito eficaz no ataque e as leixonenses cometeram alguns erros, aumentando a vantagem para 23-18 e vencendo o parcial por 25-20.

As leixonenses acusaram a desvantagem e cometeram vários erros no início do terceiro parcial, no serviço, receção e remate, enquanto as portistas desde cedo exploraram esse desgaste e foram somando ponto atrás de ponto até à vitória.

PUB

Com 20-11 no marcador, Renata Colombo muito forte no ataque durante todo o encontro conquistou três pontos consecutivos e Fernanda Isis Silva arrumou com as contas, fechando o parcial em 25-13.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Municipal de Santo Tirso, no Porto

AJM/FCPorto -- Leixões: 3-0

Parciais: 25-21 (30 minutos), 25-20 (29) e 25-13 (25)

Sob a arbitragem de Michelle Ferreira e Raquel Portela, as equipas alinharam:

AJM/F. C. Porto: Bruna Gianlorenço, Renata Colombo, Carly Skjodt, Fernanda Isis Silva, Ana Couto, Adriani Joaquim e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda: Magda Conceição, Ana Gamboa e Graziele Sousa

Treinador: Carlos Carreño

Leixões: Eliana Durão, Eugénia Nosach, Viviane Isidoro, Juliana Antunes, Victória Pinto e Carina Moura e Beatriz Costa (líbero). Jogaram ainda: Fabiola Gomes, Helena Monteiro, Cláudia Vila Cova, Maria Peneda e Adriana Monteiro (líbero)

Treinador: Miguel Coelho

Assistência: cerca de 1.000 espetadores