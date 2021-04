AJM/F. C. Porto vence Leixões no primeiro jogo da final do Nacional

JN/Agências Ontem às 22:12 Facebook

O AJM/F. C. Porto venceu, este sábado, no terreno do Leixões, por 3-2, no emotivo primeiro jogo da final do campeonato nacional de voleibol feminino, que durou mais de duas horas.

O embate entre o AJM/F. C. Porto, primeiro classificado da fase regular, e o Leixões, terceiro classificado e vencedor da Taça de Portugal desta época, foi muito equilibrado e disputado e também vivido intensamente nas bancadas, onde as duas equipas contaram com o apoio de alguns adeptos.

As leixonenses começaram melhor, adiantaram-se no marcador (12-8 e 17-13) e acabaram por se impor no set inaugural (25-22) porque foram mais regulares e cometeram menos erros do que o adversário, que só na parte final deu um ar da sua graça ao conseguir quatro pontos consecutivos e reduzir para 23-21.

A brasileira Madeline Paredes fechou esse parcial para o Leixões (25-22) com um remate forte, mas a onda leixonense não iria ter continuidade no set seguinte, todo ele dominado pela AJM/F. C. Porto (1-5, 4-12, 8-17, 12-23), que foi muito superior e teve na distribuidora norte-americana Taylor Hughes uma das suas melhores unidades.

As portistas continuaram mais fortes no terceiro parcial, apesar de um início equilibrado (5-5), e levaram a melhor ante um Leixões inconsistente e pouco agressivo tanto no serviço como no ataque.

As leixonenses atacaram o parcial seguinte com muito mais determinação, mas o F. C. Porto comandou quase sempre o marcador e chegou até a ter duas vantagens de cinco pontos (2-7 e 5-10) ante um opositor que, porém, nunca baixou os braços e foi mesmo recompensado pela atitude aguerrida.

A vencer por 23-20, as portistas consentiram a igualdade e o jogo acabou por ser decidido nas vantagens (29-27), a favor da equipa de Matosinhos e através de um bloco.

Com as duas equipas empatadas, foi necessário um quinto set para acabar com a discussão e aí o AJM/FC Porto voltou a ser superior graças à sua regularidade exibicional ao passo que o Leixões pecou pelo seu comportamento errático e voltou a estar mal no ataque, onde apenas Madeline Paredes fez frente às portistas.

As duas equipas voltam a defrontar-se no próximo sábado, às 15 horas, desta vez na Dragão Arena, no Porto.

Ficha de jogo:

Jogo Nave Ilídio Ramos do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos

Leixões - AJM/FC Porto, 2-3

Parciais: 25-22 (29 minutos), 14-25 (22), 19-25 (27), 29-27 (37) e 10-15 (18).

Sob a arbitragem de Ricardo Ferreira e a Hélder Lainho, as equipas alinharam:

Leixões: Fernanda Silva, Eliana Durão, Maria Noel Pandulli, Viviane Isidoro, Madeline Paredes, Carina Moura e Beatriz Costa (líbero). Jogou: Fabíola Gomes.

Treinador: Miguel Coelho.

AJM/F. C. Porto: Bárbara Gomes, Yasmin Lara, Vivina Araújo, Katia Oliveira, Taylor Hughes, Renata Colombo e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda: Jordane Tolentino e Tânia Oliveira

Treinador: Rui Moreira.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.