AJM/FC Porto volta a vencer Sporting e está a uma vitória do tricampeonato

As bicampeãs nacionais da AJM/F. C. Porto voltaram, este domingo, a vencer o Sporting no play-off final do campeonato de voleibol feminino, uma vez mais com os parciais de 3-0, e estão a uma vitória do tri.

No Dragão Arena, a AJM/F. C. Porto foi novamente superior às 'leoas', num duelo em que soube gerir as vantagens e resolver com parciais mais alargados do que no primeiro confronto, por 25-16, 25-20 e 25-18.

No primeiro parcial, as bicampeãs terminaram com nove pontos de diferença, num despique em que chegaram a estar na frente por 10, dando nota de um maior desequilíbrio neste segundo embate da final.

Nos sets seguintes, existiu sempre controlo da equipa da AJM/F. C. Porto, que chegou a vantagens de seis e oito pontos, conseguindo uma gestão eficaz na marcha do marcador e sem ter em risco a discussão dos parciais.

No final, o treinador da AJM/F. C. Porto, Rui Moreira, lembrou que a derrota com o Sporting na Taça de Portugal acabou por permitir à sua equipa crescer em cima desse desaire.

"Aprendemos muito com as derrotas que tivemos com o Sporting, principalmente a derrota na Taça, que nos marcou, não porque nos custou um troféu, mas pela forma como perdemos, e conseguimos dar uma resposta muito positiva no primeiro jogo", lembrou o técnico, em declarações ao Porto canal.

O terceiro encontro do play-off, que pode dar o tricampeonato à equipa da AJM/F. C. Porto, está agendado para 29 de abril, no Dragão Arena.