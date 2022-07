Ajustes no miolo dão abertura para reforço do ataque

Rui Almeida Santos Ontem às 22:50 Facebook

Saída de Palhinha rende milhões e foi colmatada com a chegada de Morita. Setor ofensivo vira prioridade.

Definido o futuro de João Palhinha, perto de ser oficializado como reforço do Fulham, da Premier League, a SAD leonina, que contratou o japonês Morita ao Santa Clara para a vaga deixada em aberto no meio-campo, aponta baterias ao ataque, setor definido por Ruben Amorim como prioritário para ser reforçado.

Os 20 milhões de euros pagos pelo Fulham pelo passe de João Palhinha, aos quais podem vir a ser somados outros dois milhões caso o médio internacional português atinja determinados objetivos, dão fôlego aos responsáveis leoninos para atacarem os nomes que mais agradam ao treinador.

O regresso de Pablo Sarabia ao PSG obriga à chegada de um novo homem para jogar no apoio ao jogador mais adiantado no sistema de Amorim. Francisco Trincão, do Barcelona, é o plano A dos leões, mas um entendimento com os catalães continua longe no horizonte. O Sporting joga em mais do que um tabuleiro, tendo igualmente sinalizado Samuel Lino, brasileiro que despontou no Gil Vicente e que tentará convencer Diego Simeone durante a pré-época do Atlético Madrid.

Ao ataque dos leões deverá chegar ainda um reforço para o eixo ofensivo capaz de fazer concorrência a Paulinho, missão em que Islam Slimani, de saída de Alvalade, não foi bem sucedido.

No campo das entradas, Franco Israel, guarda-redes da Juventus, vai reforçar a baliza dos leões, que investem um milhão de euros por metade do passe. O uruguaio, 22 anos, deve assinar por cinco épocas e colmata a saída de João Virgínia, que voltou ao Everton.

Noutro contexto, a SAD registou um encaixe de 375 mil euros com a saída de Gelson Dala do Rio Ave. O avançado foi vendido ao Al-Wakrah, do Catar, por 1,5 milhões, sendo que leões eram detentores de 25% do passe do jogador.

Tornozelo afasta Jeremiah St. Juste do treino

Uma entorse traumática no tornozelo direito afastou o central neerlandês Jeremiah St. Juste do treino de hoje, que fechou a primeira semana de trabalho na pré-temporada leonina. O defesa, de 25 anos, juntou-se a Pedro Porro, com síndrome gripal, na lista de jogadores indisponíveis para Rúben Amorim, que tornou a chamar os jovens Youssef Chermiti, Diogo Travassos e Hevertton Santos ao apronto da equipa principal, que se realizou na Academia Cristiano Ronaldo. Os leões voltam aos treinos amanhã, novamente em Alcochete. O estágio de pré-época, em Lagos, decorrerá entre 10 e 20 de julho.