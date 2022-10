Akanji, o central que é mais rápido do que uma calculadora a fazer contas

Jogador do Manchester City passou com distinção a um desafio da Sky Sports e provou ter grande talento para as contas.

Manuel Akanji jogador do Manchester City desde o início desta temporada, provou não ter talento apenas para jogar futebol. O central, que já passou por clubes como Borussia Dortmund e Basel, revelou ter grandes conhecimentos matemáticos e, desafiado pela "Sky Sports", foi mais rápido a responder aos problemas matemáticos do que a calculadora.

Esta não foi a primeira vez que o central de 27 anos, que justificou resolver os problemas de matemática usando matriculas dos carros, mostrou o dom para as contas. Já quando era atleta do Borussia, também deixou a plateia boquiaberta pela rapidez com que resolveu os problemas.