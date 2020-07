Akinfenwa quis celebrar com Klopp e o treinador fez-lhe a vontade

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 14:26 Facebook

O Wycombe subiu, recentemente, ao Championship, a segunda divisão inglesa, e Akinfenwa mostrou a sua vontade de celebrar com Jürgen Klopp. O treinador do Liverpool cumpriu o desejo do avançado numa mensagem em vídeo enviada pelo Whatsapp.

Em entrevista à "Sky Sports", o avançado contou que, há quatro anos, estava em frente ao mesmo jornalista, praticamente desempregado. Agora, acaba de se tornar jogador de segunda divisão.

"A única pessoa que me pode felicitar por Whatsapp é o Klopp, para celebrarmos juntos", referiu. O treinador do Liverpool, conhecido por fazer as vontades aos adeptos, enviou-lhe um vídeo.

Na semana passada, o jogador deu a conhecer um caso em que foi insultado por um adepto, que lhe chamou "búfalo".

Agora, na referida entrevista, deixou uma forte mensagem em género de resposta. "Já expressaram a opinião sobre mim, mas a minha história prova que a única opinião que importa é a que temos de nós próprios. Tive a sorte de encontrar um treinador e uma equipa que confiaram em mim e agora digo às pessoas: estamos no Championship!", frisou.

O Wycombe terminou a época passada no 17.º lugar do terceiro escalão de Inglaterra. Uma temporada volvida, a subida de divisão é vista como um feito marcante para o clube.