Al-Ahli confirma contratação de Fejsa ao Benfica

O Al-Ahli confirmou esta quinta-feira a contratação do médio sérvio Ljubomir Fejsa ao Benfica, por duas épocas, com mais uma de opção, não revelando os valores da transferência.

"A Direção do Al-Ahli concluiu os trâmites da contratação do médio Ljubomir Fejsa (32 anos), com um contrato válido por duas temporadas, com opção de renovação por mais uma, proveniente da equipa portuguesa do Benfica, para apoio à primeira equipa de futebol do clube", escreveram os sauditas nas redes sociais.

O Al-Alhi partilhpu um vídeo com alguns dos melhores momentos do sérvio ao serviço do Benfica, apresentando-o como um "guerreiro viking", ao som da série da Netflix.

Na época passada, Fejsa foi emprestado aos espanhóis do Alavés, mas agora sai definitivamente das águias, emblema que representou durante sete anos, oriundo dos gregos do Olympiacos. Pelo Benfica conquistou cinco títulos de campeão nacional, duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e três Supertaças.