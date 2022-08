Al-Ahly de Ricardo Soares qualifica-se para quartos de final da Taça do Egito

JN/Agências Ontem às 22:17 Facebook

O Al-Ahly, orientado pelo português Ricardo Soares, qualificou-se este domingo para os quartos de final da Taça do Egito, com um triunfo tangencial, por 1-0, frente ao Misr Lel Makkasa, em encontro disputado no Cairo.

O golo da vitória da equipa do ex-treinador do Gil Vicente foi obtido de grande penalidade, já em período de compensação, aos 90+4 minutos, pelo defesa central Rabia, que passou pelo Sporting na época de 2014/15.

Os oitavos de final da Taça do Egito concluem-se na segunda-feira, com outro treinador português em ação. O Zamalek, de Jesualdo Ferreira, recebe o El Ismaily.