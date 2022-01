Al-Attiyah vence rali Dakar nos automóveis

JN/Agências Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto do Catar conquistou a 44ª edição da prova.

Al-Attiyah conquistou esta sexta-feira a 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno em automóveis. Gastou 38:33.03 horas para cumprir as 12 etapas da prova, deixando o francês Sébastien Loeb (BRX) na segunda posição, a 27.46 minutos. O saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) foi terceiro classificado, o seu melhor resultado na prova.

Este é o quarto triunfo de Al-Attiyah no Dakar, depois de ter ganho em 2011 (VW), 2015 (Mini) e 2019 (Toyota), empatando com o finlandês Ari Vatanen. O francês Stéphane Peterhansel é o recordista, com seis triunfos em motas e oito nos automóveis.

"Foi um Dakar incrível para nós. Já não ganhávamos desde 2019", recordou Nasser, mostrando-se "satisfeito com os regulamentos da nova categoria T1", reservada aos protótipos. Nasser Al-Attiyah sublinhou que a equipa Toyota Gazoo Racing "fez um trabalho incrível ao longo do ano construindo este carro novo" e que "toda a prova decorreu sem um beliscão".