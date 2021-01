Al-Attyiah vence etapa mais longa e Peterhansel lidera no Dakar

JN/Agências Hoje às 17:26 Facebook

O piloto catari Nasser Al-Attyiah (Toyota) venceu esta quarta-feira pela terceira vez consecutiva uma etapa na categoria dos automóveis na 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, com o francês Stephane Peterhansel (Mini) a segurar a liderança.

Al-Attyiah gastou 2.35.59 horas para cumprir os 337 quilómetros da especial cronometrada desta quarta-feira, de uma etapa com um total de 813 quilómetros, a mais longa da prova, vencendo a terceira etapa consecutiva, que juntou à vitória no prólogo, tendo falhado, apenas, a vitória na primeira etapa (ganhou o espanhol Carlos Sainz).

O francês Stephane Peterhansel (Mini) segurou o comando da prova, ao ceder apenas 11 segundos para o piloto do Qatar, terminando a etapa na segunda posição. Em terceiro ficou o estreante sul-africano Henk Lategan (Toyota), a 1.30 minutos do vencedor.

O francês Sebastien Loeb (BRK) e o espanhol Carlos Sainz (Mini) foram quarto e quinto, respetivamente, a 2.36 minutos e a 2.56.

O português Ricardo Porém (Borgward) terminou na 39.ª posição, já a 34.17 minutos do vencedor.

Com um terço da prova disputada, Peterhansel lidera com 4.58 minutos de vantagem sobre Nasser Al-Attyiah e 36.19 sobre Carlos Sainz, com Sebastien Loeb em quarto, mas já a 48.44 minutos.

O lituano Benediktas Vanagas (Toyota), navegado pelo português Filipe Palmeiro, é 20.º classificado, com Ricardo Porém em 32.º, a 3:12.09 horas do líder.

Rui Carneiro (MMP) foi oitavo entre os veículos ligeiros, mas está já muito atrasado, em 42.º, a 6:38.45 horas do líder, o chileno López Contardo (Can-Am), enquanto Lourenço Rosa (Can-Am) foi 40.º, a 38.17 minutos e está em 19.º da geral, a 1:56.19 horas.

A quinta etapa, entre Riade e Al Qaisumah, disputa-se esta quinta-feira, com um total de 662 quilómetros, 456 deles cronometrados, com uma secção de dunas e muitas pedras a ameaçar furar os pneus e baralhar as contas da classificação.