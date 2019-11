Al-Duhail de Rui Faria reforça liderança

JN Hoje às 19:12 Facebook

O Al-Duhail, treinado pelo português Rui Faria, consolidou, esta sexta-feira, a liderança do campeonato do Qatar, após operar a reviravolta no reduto do Al-Khor e vencer por 3-2, em jogo da 10.ª jornada.

Abdulla Nasser, aos 17 minutos, e Ahmed Hammoudan, aos 28, deram vantagem ao antepenúltimo classificado, só que Mohammed Muntari reduziu ainda no primeiro tempo para o Al-Duhail, aos 43.

Na etapa complementar, Muntari bisou, aos 57 minutos, antes de Youssef Msakni completar a reviravolta dos visitantes, aos 66, e consumar a sétima vitória seguida do conjunto liderado por Rui Faria no campeonato qatari.

O Al-Duhail lidera a prova, com 26 pontos, mais quatro do que o segundo colocado, Al-Rayyan, que na quinta-feira empatou 2-2 na receção ao Al-Shahaniya.