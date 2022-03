Al Duhail liberta Luís Castro para o Botafogo

JN Hoje às 23:16 Facebook

Clube do Catar anunciou a rescisão do vínculo com o treinador português, que está a caminho do futebol brasileiro.

O Al Duhail anunciou, este domingo, a saída de Luís Castro do clube. Através de uma nota oficial, o clube do Catar esclarece que acertou a rescisão do vínculo contratual que ligava as duas partes, depois de o treinador português ter comunicado a intenção de sair.

O Al Duhail adianta que o técnico recebeu uma oferta de um clube brasileiro. Ao que tudo indica, o futuro de Luís Castro passará pelo Botafogo, do principal campeonato canarinho.

A confirmar-se, serão quatro os treinadores portugueses a disputar a Série A brasileiro, com Luís Castro a juntar-se a Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Sousa (Flamengo) e Vítor Pereira (Corinthians).