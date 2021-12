Al-Hilal de Jardim perde pela primeira vez no campeonato

JN/Agências Hoje às 19:10 Facebook

O Al-Hilal, orientado pelo português Leonardo Jardim, sofreu esta quinta-feira a primeira derrota no campeonato saudita, frente ao Al Nasr, por 2-0, em jogo em atraso da oitava jornada.

Os dois golos foram apontados pelo avançado Vincent Aboubakar e o médio Anderson Talisca, antigos jogadores de F. C. Porto e Benfica, respetivamente, aos 39 e 90 minutos.

Depois de dois empates seguidos, o atual campeão saudita soma, agora, três encontros consecutivos sem vencer, e segue no quarto posto da classificação, com 21 pontos, a cinco do líder isolado Al-Ittihad, enquanto o Al Nasr é quinto, com 20.