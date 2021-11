Al-Hilal de Leonardo Jardim conquista Champions Asiática

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Al-Hilal de Leonardo Jardim venceu (2-0), esta terça-feira, em Riade, o Pohang e conquistou a Liga dos Campeões Asiática. O ex-F. C. Porto Marega marcou no encontro e a equipa do treinador português repetiu os triunfos de 1991, 1999/2000 e 2019.

Fez-se história. Leonardo Jardim tornou-se o primeiro treinador português a sagrar-se campeão asiático de clubes e o legado luso como vencedores das principais provas continentais estendeu-se, assim, até à Ásia depois de os técnicos portugueses já terem deixado marcas na Europa (José Mourinho e André Villas-Boas, ao serviço do F. C. Porto), África (Manuel José com o Al-Ahly) e América do Sul (Jorge Jesus e Abel Ferreira pelo Flamengo e Palmeiras, respetivamente).

Para este triunfo histórico do Al-Hilal valeram os golos de Nasser Al Dawsari, logo ao primeiro minuto de jogo, e Marega, ex-avançado do F. C. Porto, que ampliou a vantagem já na segunda parte, após uma assistência de Gomis.

Veja os golos: