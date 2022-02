Al Hilal de Leonardo Jardim goleia e está nas meias-finais

JN/Agências Hoje às 19:40 Facebook

O Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, apurou-se, este domingo, para as meias-finais do Mundial de clubes de futebol, após golear o Al Jazira por 6-1, em Abu Dhabi.

Os sauditas vão defrontar agora o campeão da Europa, o Chelsea, na quarta-feira, um dia depois do Palmeiras, orientando por Abel Ferreira, discutir um lugar na final com os egípcios do Al-Ahly, que tinham afastado os mexicanos do Monterrey, por 1-0.

O médio maliano Abdoulay Diaby, que já alinhou no Sporting, colocou o 'anfitrião' Al Jazira, treinado por Marcel Keiser, também ele com passado nos leões, na frente, aos 14 minutos, contudo os sauditas deram a volta, ainda no primeiro tempo.

O avançado nigeriano Odion Ighalo igualou, aos 36 minutos, e o brasileiro Matheus Pereira, que também já jogou Sporting, consumou a reviravolta, aos 40.

Na etapa complementar, os médios Mohamed Kanno, aos 58, e Salem Al Dawsari, aos 78, anunciaram a goleada que o ex-portista Moussa Marega consolidou, marcando aos 88 minutos, antes do peruano Andre Carrillo, que passou pelo Sporting e Benfica, fechar o resultado em 6-1, aos 90+2, de penálti.

A final da competição está marcada para o próximo sábado, 12 de fevereiro.