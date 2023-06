Al Hilal disposto a contratar Neymar e Mourinho ganha um reforço

JN Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paços de Ferreira deu as boas-vindas, este domingo, a Ícaro Silva e Bernardo Silva abordou o futuro em Manchester depois de conquistar a Champions. Em França, garantem que o Al Hilal pretende contratar Neymar e Houssem Aoua deixou o Lyon a custo zero.

Paços de Ferreira: Ícaro Silva, que representava o Académico de Viseu, vai alinhar no clube despromovido em 2022/23 à II Liga. A agência Lusa apurou que a ligação do defesa brasileiro ao emblema pacense será de duas temporadas, até junho de 2025. Ícaro Silva é o segundo reforço do Paços para 2023/24, depois do médio ofensivo brasileiro Welton Junior, que alinhava no FC Felgueiras 1932, por empréstimo do Berço, que agora o cede aos castores. Antunes, Marafona e Luiz Carlos já acertaram a renovação e vão continuar a representar os pacenses, agora na II Liga, na sequência do 17.º e penúltimo lugar no escalão principal em 2022/23.

PUB

Boavista: Depois de assinar um contrato válido por dias épocas com o Al-Markhiya, do Catar, Yusupha deixou uma mensagem de despedida aos axadrezados nas redes sociais. "O meu tempo chega ao fim e sinto-me muito grato pelo meu percurso no Boavista Futebol Clube, tanto dentro como fora do campo. O Boavista ocupa um lugar especial no meu coração, e queria reservar um momento para expressar o meu sincero agradecimento. Gostaria também de agradecer aos meus colegas de equipa, à equipa técnica que me ajudou ao longo do meu percurso no clube, e aos adeptos que me apoiaram em todos os momentos. Os vossos aplausos nas bancadas criaram uma atmosfera que me fez continuar. Obrigado panteras", escreveu o jogador numa publicação nas redes sociais.

As Roma: Houssem Aouar vai representar o clube de Mourinho até 30 de junho de 2028, após deixar o Lyon a custo zero. Segundo nota divulgada, o vínculo do antigo jogador do Lyon, pelo qual fez 41 golos e 32 assistências num total de 231 encontros, é válido para as próximas cinco temporadas. "Estou muito feliz por ter assinado pela Roma, porque é um grande clube, com uma grande história. Acho que é o projeto certo para mim, com uma equipa importante, jogadores fortes e adeptos únicos. Agora, sou amarelo e vermelho e estou pronto", afirmou o médio centro, de 23 anos, que vai envergar a camisola 22 dos "giallorossi".

Bétis: Depois de não se ter conseguido afirmar no Sporting, clube no qual jogou cedido por quatro meses, Bellerín deverá deixar o Barcelona para assinar um contrato de longa duração com o Bétis, casa que também conhece bem. Segundo o jornal "AS", o clube espanhol vai oferecer um contrato de longa duração - de quatro ou cinco temporadas - ao jogador.

PSG: Dado como um jogador transferível para o PSG, Neymar poderá seguir carreira no Al Hilal. Segundo a RMC Sport e a CBS Sports, o clube saudita, que tentou a contratação de Lionel Messi, pretende ter o jogador brasileiro no plantel e está disposto a oferecer mais de 200 milhões de euros por temporada ao atleta, mais uma verba de 45 milhões de euros ao PSG, com quem o canarinho tem contrato até 2027. Apesar dos valores, as mesmas fontes garantem que Neymar pretende continuar no futebol europeu.

Manchester City: Depois de conquistar a Liga dos Campeões, Bernardo Silva abordou o futuro e garantiu não saber se vai continuar a jogar pelos citizens. "Sinceramente não sei se foi o meu último jogo pelo Manchester City. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Agora temos de celebrar. Conseguimos algo especial", disse em declarações ao Téléfoot.