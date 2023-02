Al Hilal e Al-Ahly avançam no Mundial de clubes

JN/Agências Hoje às 20:45, atualizado às 21:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Os sauditas do Al Hilal e os egípcios do Al-Ahly apuraram-se, este sábado, para as meias-finais do Mundial de clubes de futebol, competição que está a decorrer em Marrocos.

Em Rabat, o Al Hilal eliminou o Wydad Casablanca, campeão de África, por 5-4 no desempate por grandes penalidades, depois de 1-1 nos 90 minutos e também no prolongamento.

A equipa saudita vai agora jogar as meias-finais na terça-feira, contra o Flamengo, do Brasil, treinado pelo português Vítor Pereira.

PUB

Ayoud El Hamlolud fez o golo do Wydad, aos 52 minutos, após o que Mohamed Kanno empatou para os sauditas, aos 90+4.

Na série de grandes penalidades, apenas Attiat-Allah não concretizou.

Quanto ao Al-Ahly, jogou em Tânger com os norte-americanos do Seattle Sounders e venceu por 1-0, com um golo de Afsha aos 88 minutos a evitar o prolongamento.

Na próxima ronda, o Al-Ahly jogará contra o Real Madrid, na quarta-feira.