Al Hilal não olha a números para convencer Taremi

O avançado do F. C. Porto, Mehdi Taremi, está na agenda do Al Hilal que pondera um contrato na ordem dos 9 milhões de euros anuais para convencer o goleador iraniano, que termina contrato com os dragões em 2024.

Tal como o JN já havia adiantado, o Al Hilal, do ex-portista Moussa Marega, está interessado em reforçar o ataque com o Mehdi Taremi e disposto a cometer uma pequena loucura para convencer o avançado do F. C. Porto.

A um ano de terminar o contrato que o liga aos dragões, Taremi poderá vir a receber qualquer coisa como 9 milhões de euros por época caso aceite mudar-se para o clube saudita, de acordo com a imprensa local.

O Marselha, da Ligue 1, também foi apontado como interessado no internacional iraniano, de 30 anos, que esta temporada leva 24 golos e 10 assistências em 44 jogos pelos azuis e brancos.

Taremi chegou ao futebol português em 2019 para reforçar o Rio Ave. Uma época em Vila do Conde bastou para convencer o F. C. Porto a avançar para a sua contratação, tornando-se rapidamente numa das figuras do ataque portista, pelo volume de golos e assistências que faz.

Aos 30 anos, o jogador continua a dar prevalência ao plano desportivo, em detrimento do financeiro, pelo que a investida do Al Hilal poderá não ser suficiente para o convencer a mudar-se para a periférica Liga da Arábia Saudita.