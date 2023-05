Al Ittihad perde e Al Nassr de Ronaldo aproxima-se da liderança

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 22:23 Facebook

Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, fica a três pontos do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, que perdeu esta quarta-feira por 2-1 diante do Al Taawon.

O líder do campeonato saudita, Al Ittihad, perdeu por 2-1 na visita ao Al Taawon, esta quarta-feira, para a 25ª jornada, e vê o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, a ficar mais próximo do primeiro lugar, a uma distância de três pontos.

Fahad Al-Rashidi, avançado da equipa da casa, esteve em destaque, ao apontar os dois golos da vitória, aos 17, e aos 67 minutos. O golo de honra, da parte do Al Ittihad, foi da responsabilidade de Abderrazak Hamdallah. O atacante Turki Al Mutairi, do Al Taawon, que saiu do banco aos 74 minutos, para substituir Flávio, foi expulso, durante o período de prolongamento.

A equipa de Cristiano Ronaldo mantém, assim, a esperança de vencer o campeonato saudita, que está a cinco jornadas do fim.