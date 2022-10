Al-Khelaïfi: o dono do PSG que comprou 20% da SAD do Braga

Tem 48 anos, nasceu no Catar e, no passado, foi tenista profissional. Al-Khelaïfi comanda um império dos média e tem uma ampla rede de contactos. A partir desta segunda-feira passa a ser um dos nomes fortes da SAD do Braga. Conheça-o melhor.

Quem diria que aquele que foi um tenista banal, hoje em dia seria um dos nomes fortes do futebol mundial? Difícil de prever, mas verídico. Esta é a história de Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain (PSG) e da Qatar Sports Investments (QSI) que, esta segunda-feira, anunciou a compra de mais de 20% da SAD do Sporting de Braga.

Nascido e criado numa família de classe média do Catar, Al-Khelaïfi fez carreira no ténis, desporto onde não se deu muito bem. O máximo que conseguiu alcançar foi a 995.ª posição do ranking mundial - ganhou 28 jogos e saiu derrotado em 73 -, mas a sorte que não teve dentro de court (apenas ganhou perto de 20 mil euros em prémios), acabou por aparecer fora dele.