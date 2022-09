Al Musrati apto para a visita ao Dragão

Médio falhou jogo com Vizela e a seleção, mas poderá jogar no dia 30.

Al Musrati acusou problemas físicos que levaram o treinador Artur Jorge a preferir não o chamar para a receção do último domingo ao Vizela (2-0), entretanto não foi à seleção da Líbia, mas estará apto a competir no dia 30 (21.15 horas), no regresso da Liga, com a visita da equipa arsenalista ao Estádio do Dragão, para defrontar o F. C. Porto, em partida da oitava jornada.

Utilizado em oito dos nove encontros oficiais já disputados pelo Sporting de Braga - a exceção foi o referido dérbi minhoto com o Vizela - o médio líbio será peça importante para o duelo com os campeões nacionais, em que será colocada à prova a boa campanha dos guerreiros neste início de época, tanto no campeonato como na Liga Europa.

Cumprido o período de folgas, no regresso ao trabalho o técnico Artur Jorge não vai contar hoje com sete futebolistas, chamados a diferentes seleções nacionais: Ricardo Horta (seleção A), Vitinha (sub-21), Rodrigo Gomes (sub-20), Diego Lainez (México), Uros Racic (Sérvia), Abel Ruiz (sub-21 de Espanha) e Serdar Saatçi (sub-21 da Turquia).

A pausa competitiva para dar lugar às seleções deverá ainda ajudar a consolidar o processo de recuperação de Niakaté, central francês que não joga há quatro encontros, devido a lesão.