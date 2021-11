Al-Musrati é a máquina com mais rotação no Braga

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:40 Facebook

Nenhum jogador tem mais minutos que o médio líbio

É uma das peças mais importantes no meio-campo dos arsenalistas e os números que apresenta esta temporada comprovam a confiança do treinador Carlos Carvalhal em Al-Musrati. O médio do Braga é o jogador mais utilizado do plantel com um total de 1466 minutos, ao estar presente em 17 jogos da equipa minhota, tendo falhado apenas o encontro frente ao Moitense, a contar para a Taça de Portugal.

A diferença de utilização do jogador é significativa em relação à época passada, pois, nos primeiros 18 jogos de 2020/21, Al-Musrati somou apenas 702 minutos em todas as competições. O médio, de 25 anos, foi crescendo ao ponto de se tornar numa das principais figuras do Braga e também num alvo de muitos clubes. Está protegido com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.