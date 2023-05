Al Musrati em vias de recuperar para a Taça de Portugal

O médio Al Musrati está lesionado desde 29 de abril e não tem jogado pelo Braga desde então, mas deverá recuperar a tempo de competir na final da Taça de Portugal, a 4 de junho, diante do F. C. Porto. André Castro não joga mais esta época.

É uma das peças fundamentais no meio campo de Artur Jorge e tem feito falta no Sporting de Braga. Porém, Al Musrati estará perto de regressar à competição. Segundo sabe o JN, o médio líbio deverá recuperar da lesão no tornozelo, contraída diante do Portimonense a 29 de abril (vitória por 4-1), a tempo de disputar a final da Taça de Portugal, contra o F. C. Porto, a 4 de junho.

Al Musrati não deverá fazer parte da equipa no encontro de domingo, diante do Santa Clara, mas é muito provável que volte às opções do treinador Artur Jorge antes do derradeiro encontro na prova rainha. O médio não jogou contra o Benfica, no Estádio da Luz, no fim de semana passado, num encontro em que os arsenalistas perderam por 1-0. O líbio fez falta, uma vez que o Sporting de Braga mostrou dificuldades em circular a bola como habitualmente faz.