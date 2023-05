Al Musrati nunca falhou tantos jogos

O médio do Braga Al Musrati já falhou sete jogos esta temporada, entre lesões e gestão do treinador. Nos arsenalistas, nunca esteve ausente de tantas partidas.

A temporada de Al Musrati com a camisola arsenalista tem sido marcada por boas exibições mas, também, por algumas ausências. Em Braga, o médio líbio nunca falhou tantos jogos, em todas as competições, numa época como em 2022/23. Ao todo, segundo os dados do Transfermarkt, foram sete os encontros que esteve ausente, entre lesões e gestão do treinador.

No campeonato, Al Musrati falhou as partidas contra o Vizela e Chaves, da primeira jornada, e diante do Benfica, na segunda volta. Na Liga Europa, não defrontou o St.Gilloise e na Liga Conferência não jogou contra a Fiorentina, na segunda mão. Por fim, na Taça de Portugal não defrontou o Felgueiras nem o Nacional.

PUB

O caso mais recente foi na Luz, em que Al Musrati não competiu por lesão. O médio continua em dúvida para a partida de domingo contra o Santa Clara.