Al Musrati: O último grande herói é cada vez mais decisivo

Al Musrati fez o empate e marcou o penálti da vitória com o Benfica. Lidera várias estatísticas no meio-campo.

Passam as épocas e se há uma certeza no plantel minhoto é que Al Musrati é uma das peças principais. Contra o Benfica, na Taça de Portugal, o líbio esteve em grande evidência ao apontar o golo do empate e a marcar o penálti que deu a vitória ao Braga. O destaque que teve na partida não é surpreendente, uma vez que o médio lidera várias estatísticas no meio-campo arsenalista.

Indicado por Carlos Carvalhal, em 2020/21, Al Musrati foi sempre um dos jogadores mais utilizados pelo técnico, que já o conhecia desde o Rio Ave, onde ambos coincidiram. Na presente temporada, o médio é, segundo os dados da plataforma InStat, o jogador com mais minutos do Braga, tendo participado em 2595 minutos pelos guerreiros, superando os 2561 de Ricardo Horta. O futebolista, 26 anos, tem uma grande preponderância no meio-campo desde que chegou a Braga, mostrando muitos argumentos com bola, na organização ofensiva, e no posicionamento defensivo.