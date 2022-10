Al Musrati renova pelo Sporting de Braga até 2026

JN Hoje às 12:22 Facebook

Al Musrati, médio defensivo de 26 anos, internacional pela Líbia, acertou a renovação do contrato que o liga ao Sporting ao Braga até 2026.

O médio internacional líbio Al Musrati renovou, até 2026, com o Sporting de Braga. O anterior vínculo do jogador com o emblema arsenalista era válido até 2024. O JN apurou que a cláusula de rescisão se fixa nos 30 milhões de euros.

Al Musrati, de 26 anos, chegou a Braga em 2020 e, até ao momento, cumpriu 99 jogos pelos bracarenses, tendo apontado sete golos.

A nível coletivo, ajudou o Sporting de Braga a conquistar a Taça de Portugal em 2021, numa final ganha ao Benfica, disputada no Estádio Cidade de Coimbra.

No plano internacional, Al Musrati soma 37 internacionalizações e 2 golos pela seleção da Líbia.