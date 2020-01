Al Nassar de Rui Vitória empata aos 90+8

Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Al Nassr, orientado pelo treinador português Rui Vitória, evitou esta quinta-feira a derrota no campeonato da Arábia Saudita, em casa do lanterna-vermelha Damac, ao empatar 1-1, com um golo de penálti aos 90+8 minutos, na 16.ª jornada.

O campeão saudita igualou em tempo de compensação da marca de penálti, pelo marroquino Abderrazak Hamdallah, depois de o argelino Farouk Chafai ter dado vantagem ao Damac, aos 52 minutos, e pode perder a liderança, presa por dois pontos.

O Al Nassr segue no comando do campeonato da Arábia Saudita, com 34 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Al Hilal, segundo posicionado, com 32, que na sexta-feira se desloca a casa do Abha, que ocupa a oitava posição, com 23.