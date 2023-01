Al Nassr ameaça e F. C. Porto só tem Pepe seguro até junho

Nuno A. Amaral Hoje às 22:09 Facebook

Cristiano Ronaldo quererá ter o central ao lado no clube árabe. Renovação com os dragões continua em cima da mesa

Pepe tem estado em foco esta semana por uma série de razões - voltou aos treinos quase sem limitações e parecia a caminho de ser titular no jogo com o Casa Pia, antes de ser operado ao braço esquerdo, o que o levou a voltar a parar - e a última prende-se com uma notícia do diário espanhol "Marca", segundo a qual Cristiano Ronaldo terá sugerido ao Al Nassr que contrate o central. Os dirigentes árabes terão gostado da ideia e o capitão portista já estará na lista de alvos do clube de Riade.

Esta alegada pretensão de Ronaldo, cuja amizade com Pepe é bem conhecida, desde os tempos do Sporting e do Real Madrid, sempre com a seleção portuguesa em pano de fundo, entronca com a vontade que o F. C. Porto tem de continuar a contar com o central na próxima época. Conforme o JN noticiou em tempo oportuno, a SAD portista já fez saber ao defesa que só não lhe renovará o contrato que termina no final desta época se o próprio não quiser, mesmo sabendo que Pepe faz 40 anos em fevereiro.